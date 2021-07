Fiamme dolose nella rivendita di legname, si sospetta un atto vandalico

L'allarme è scattato nella prima mattinata di sabato quando, da via Anna Frank a Rimini, si è levata una densa nuvola di fumo che ha fatto accorrere i vigili del fuoco con l'autobotte. L'incendio si era sviluppato in una rivendita di legname e, il rogo, ha completamente distrutto una casetta in legno adibita ad ufficio. Dai primi rilievi del personale del 115 le fiamme sono apparse di natura dolosa ed è stato chiesto l'intervento di una pattuglia dei carabinieri per i rilievi di rito. Al momento l'ipotesi principale al vaglio degli inquirenti è che si sia trattato di un atto vandalico.