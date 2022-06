Fiamme e fumo lungo la Statale 16, Vigili del fuoco al lavoro su vasto incendio a lato della carreggiata

Dopo l’incidente mortale in cui è stato coinvolto un motociclista, ulteriori problemi sulla Statale 16. Sempre nel primo pomeriggio di lunedì un vastro tratto di sterpaglie, a ridosso del canale dell'Ausa, hanno preso improvvisamente fuoco. Le fiamme, alimentate dal vento, si sono propagate in pochi minuti levando in cielo una densa coltre di fumo che ha creato una cappa sul quartiere dei Padulli rendendo l'aria irrespirabile. La polizia Stradale è intervenuta per chidere l'arteria, in entrambe le direzioni, dal cavalcavia della Marecchiese fino alla rotatoria di Valentini col traffico che è andato in tilt. Nel frattempo sul posto si sono precipitate le squadre dei vigili del fuoco col personale del 115 che ha faticato non poco nel tentativo di circoscrivere il rogo per poi spegnerlo.