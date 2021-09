Fiera di San Michele, tutte le modifiche al traffico e alla sosta

Mentre procedono i preparativi per la 649esima edizione della Fiera di San Michele, entrano in vigore anche diverse limitazioni al traffico e alla sosta nelle vie del centro. Da giovedì 23 a lunedì 27 settembre l’arena del Campo della Fiera sarà destinata agli allestimenti dedicati a uccelli e animali della fattoria, mentre dalle 14 di venerdì 24, subito dopo il mercato settimanale, alle ore 20 di lunedì 27 settembre sarà in vigore il divieto di transito e sosta nelle piazze Ganganelli e Marini, dove si concentreranno gli allestimenti dedicati ai prodotti di agricoltura, artigianato e le giostrine dei bambini. Per consentire le operazioni di montaggio e smontaggio degli stand, sempre nella via di piazza Ganganelli saranno vietati il transito e la sosta dalle 14 alle 20 di venerdì 24 e lunedì 27 settembre.



Le modifiche più consistenti riguarderanno invece il periodo compreso tra le ore 6 di sabato 25 e le ore 6 di lunedì 27 settembre quando saranno chiuse al traffico e alla sosta le vie Gaetano Marini (tra le vie XXIV Maggio e Garibaldi), Garibaldi, Ludovico Marini, Andrea Costa (tra le vie Daniele Felici e Montevecchi), Daniele Felici (tra le vie Andrea Costa e Giordano Bruno), Giuseppe Verdi (tra le vie Ludovico Marini e Giordano Bruno), Lauro de Bosis e le piazze Ganganelli e Marconi, oltre che le vie del centro commerciale naturale. Domenica 26 settembre, invece, sono vietati il transito e la sosta in via Cagnacci.