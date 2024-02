Atersir, per il servizio idrico integrato nel 2022 investiti 33 milioni di euro

Il Consiglio Locale di Rimini ha approvato il consuntivo degli investimenti, relativo all’anno 2022, in acquedotti fognature e depurazione, finanziati dalle tariffe dei cittadini; si tratta, in provincia di Rimini, di circa 33 milioni di euro per adeguamenti della rete fognaria e di acquedotto, nuove condotte, miglioramento degli impianti, importanti lavori di manutenzione per aumentare la qualità del servizio idrico. Atersir approva il Consuntivo degli Investimenti del servizio idrico integrato nei Consigli Locali, dando conto ai Comuni delle opere realizzate e dell’avanzamento degli investimenti precedentemente programmati.

Nel 2022 sono stati investiti, dal Gestore del Servizio Idrico Hera S.p.a. sul bacino di Rimini più di 29 milioni di euro in impianti e infrastrutture per il SII (acquedotto, fognatura e depurazione), per la realizzazione di 76 interventi

Per quanto riguarda la tipologia degli interventi, sui circa 29 milioni di investimenti stanziati, 14 sono stati spesi per interventi riguardanti l’acquedotto, 3 milioni sono stati dedicati alla depurazione e 12,2 per le reti fognarie. Questo dato conferma la volontà dell’Agenzia di ottimizzare le reti e gli impianti al fine di ridurre le perdite di acqua, nel rispetto dei principi e degli obiettivi definiti dalla L.R. 23/2011 che identificano l’acqua come bene naturale e diritto umano universale.

Il Gestore del servizio di fornitura d’acqua all’ingrosso (Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.) ha investito, in impianti e infrastrutture, 11,5 milioni di euro da suddividere per tutto il bacino Romagna (Rimini - Ravenna - Forlì Cesena). L’importo di investimento corrisponde a circa 99 euro per cittadino residente per l’anno 2022 finanziati dalla tariffa sul territorio di Rimini. Gli investimenti medi programmati in Italia per il periodo 2020-2024 sono pari a 52€ ad abitante (Relazione Annuale 2023 Stato dei Servizi - Arera 2023 vol.1).

Gli investimenti realizzati e in corso di realizzazione

Fra gli interventi più importanti, completati o in corso, nella provincia di Rimini, troviamo:

• Realizzazione di nuova fognatura nera in zona Rio Pircio nel Comune di Bellaria Igea Marina (770 mila euro)

• Adeguamento linea fanghi depuratore Cattolica (3,1 milioni di euro), nell’ambito di un programma pluriennale di adeguamento e revamping del depuratore con importi complessivi previsti dell’ordine dei 6 milioni di euro

• Realizzazione fognatura nera in via del Porto nel Comune di Cattolica (150 mila euro)

• Rinnovo rete idrica di adduzione via Ca' Ventura nel Comune di Montescudo - Monte Colombo (140 mila euro)

• Perforazione e piping nuovi pozzi ponte Baffoni nel Comune di Novafeltria (270 mila euro)

• Separazione reti fognarie nell’areale Rimini Nord primo stralcio - primo lotto (2,1 milioni di euro), intervento stralcio di un programma pluriennale più ampio, che prevede anche il rifacimento delle reti di acquedotto (per un importo totale dell’ordine dei 25 milioni di euro).