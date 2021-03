Folla nel dehor per vedere la partita di calcio, scatta la chiusura del locale

Nel pomeriggio di domenica, durante i controlli per verificare il pieno rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da Covid-19, il personale della Questura di Rimini si è imbattuto in un assembramento in un locale. In particolare, intorno alle 16.30, gli agenti hanno notato che nel dehor di un risotrante erano presenti numerosi avventori intenti a bere ai tavoli mentre guardavano una partita di calcio intelevisione. Accertato che il titolare del locale, nonostante le disposizioni, avesse continuato a somministrare le bevande e permesso l'assembramento il personale della polizia di Stato ha fatto interrompere la trasmissione facendo sgomberare i presenti. Per il proprietario, oltre alla sanzione, è arrivato anche il provvedimento della chiusura del locale per 5 giorni.