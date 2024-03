Folle di gelosia spara a salve contro la ex fidanzata lungo la strada

E' costata le manette a un tunisino 32enne la bravata, messa in scena nella serata di venerdì, di aspettare la propria ex fidanzata lungo la strada per poi esplodere due colpi di pistola a salve per terrorizzare ancora di più la ragazza. Tra i due la relazione era interrotta da tempo proprio a causa del comportamento violento dell'uomo che, in passato, aveva già alzato le mani su di lei tanto da essere raggiunto da un divieto di avvicinamento alla presunta vittima. Un provvedimento scaduto lo scorso autunno e che, una volta terminato, avrebbe visto il 32enne riprendere gli atti persecutori nei confronti della ex nonostante questa avesse fatto di tutto per cancellarlo dalla sua vita. Nella giornata di venerdì la ragazza si è ritrovata faccia a faccia col suo incubo e, l'uomo, l'avrebbe violentemente schiaffeggiata tanto che la giovane era stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Segui RiminiToday sul nuovo canale Whatsapp

Una volta dimessa dall'ospedale, mentre tornava a casa, lungo il tragitto si è ritornata davanti nuovamente il tunisino che in preda a un raptus di gelosia ha estratto una pistola, poi rivelatasi una scacciacani, e ha sparato una prima volta in aria e poi ad altezza d'uomo. Terrorizzata la ragazza ha chiamato il 112 e, dall'altra parte del telefono, le forze dell'ordine si sono mobilitate invitando la giovane a correre in caserma dai carabinieri per mettersi al sicuro mentre una Volante della Polizia di Stato si è messa alla ricerca del 32enne.

Il tunisino è stato rintracciato e portato in Questura dove, al termine degli accertamenti di rito, il pubblico ministero di turno ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. Nel frattempo la ragazza ha sporto nuovamente denuncia contro l'ex fidanzato che, adesso, dovrà rispondere di atti persecutori.