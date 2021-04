Folle inseguimento ai 200 chilometri all'ora, bloccato il suv pirata

Folle inseguimento lungo le strade di Rimini nella mattinata di venerdì coi carabinieri impegnati a dare la caccia a un'Alfa Romeo Stelvio che, ai 200 all'ora, ha duramente impegnato le pattuglie. Il primo allarme, intorno alle 11, è scattato nella zona dell'incrocio tra la Statale 16 e la Consolare per San Marino quando il suv ha eseguito una serie di manovre azzardate per poi procedere a tutto gas verso la via Emilia. I carabinieri si sono così messi all'inseguimento del 3000 benzina da oltre 500 cavalli ma, nonostante le sirene e le segnalazioni di alt, le gazzelle non sono riuscite ad agganciare l'Alfa che in un primo momento è stata persa di vista. Le forze dell'ordine si sono mobilitate con diverse pattuglie che hanno iniziato a setacciare le principali strade di Rimini fino a quando, il suv, è stato nuovamente individuato in via Circonvallazione Meridionale dove i carabinieri sono riusciti a bloccarlo all'altezza del ristorante "da Bigno". All'interno dell'abitacolo sono stati trovati due giovani riminesi che, secondo le prime indiscrezioni, avevano noleggiato il suv nella mattinata di venerdì. Entrambi sono stati portati in caserma e, al momento, la loro posizione è al vaglio dei carabinieri.

SEGUONO AGGIORNAMENTI