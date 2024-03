Al via un corso per formare esperti in digitale, 13 i posti disponibili

Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di formazione superiore di "tecnico analista programmatore specializzato in web application". Secondo un recente studio del World Economic Forum, le professioni più richieste nel 2024 saranno quelle legate alla tecnologia, alla sostenibilità e alla salute. Gli sviluppatori di software in particolare sono da anni ai primi posti tra le professioni più richieste perché alla base del mondo digitale e hanno il compito di dar vita ad applicazioni e software di svariato genere, dai siti web ai sistemi di funzionamento di dispositivi digitali. Sebbene alcune nuove professioni digitali siano tra le più ricercate e pagate nel mercato del lavoro, le figure specializzate sembrano scarseggiare, non rispondendo in maniera adeguata alla richiesta crescente da parte delle aziende.

Le caratteristiche del corso

Il corso è gratuito in quanto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna e rientra nell’ambito della Rete Politecnica, l’offerta formativa programmata per fornire a giovani e adulti le competenze tecniche e scientifiche richieste dalle imprese del territorio. Le iscrizioni sono aperte fino al 8 aprile 2024, sono solo 13 i posti disponibili destinati a giovani e adulti. I candidati in possesso dei requisiti potranno accedere alla selezione tramite test di cultura generale e colloqui motivazionali.

Il percorso ha una durata di 500 ore di cui 200 di stage e la frequenza è da aprile 2024 ad ottobre 2024. I docenti sono esperti del settore, le lezioni sono pratiche e ricche di laboratori esperienziali, progetti reali di sviluppo web e stage, attività realizzate in collaborazione con le organizzazioni che appoggiano il progetto. In particolare, la figura in uscita dal corso sarà in grado di realizzare esperienze web funzionali, sicure ed innovative, sia nel front-end (interfaccia utente visibile agli utenti) che nel back-end (il “dietro le quinte” che garantisce il funzionamento delle applicazioni). Al termine del percorso è previsto un esame finale, superato il quale si ottiene il Certificato di qualifica professionale di “tecnico analista programmatore”.