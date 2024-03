Un seminario con la formatrice Barbara Iperti per il Gruppo Terziario Donna Rimini

“Seminiamo obiettivi, raccogliamo risultati” è il titolo scelto dal Gruppo Terziario Donna della provincia di Rimini per il seminario conclusivo del percorso “Finestra Donna 2023” che ha visto oggi riunirsi in Auditorium le imprenditrici di Confcommercio provinciale per fare il punto sui progressi maturati in un anno e per avviare i propositi per quello appena iniziato.

Dopo i saluti del presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino, che ha sottolineato “l’importanza di una visione femminile per il mondo dell’impresa” e quanto “l’essere imprenditrice possa portare ad una crescita personale e sociale della donna”, l’incontro è proseguito con la formatrice Barbara Iperti, che ha focalizzato il suo intervento sulle grandi opportunità da cogliere nel mondo del lavoro partendo da una consapevolezza personale. “Raccogliamo ciò che seminiamo. L’impegno che riversiamo ogni giorno nella nostra vita e nella nostra impresa ci premierà, quando arriverà il momento di goderci i risultati. Servono perseveranza, costanza e un pizzico di ironia affinché il nostro quotidiano non si trasformi in un fardello troppo pesante da sopportare, ma anzi, sia da stimolo per un costante miglioramento”.

Un percorso lungo un anno

“Oggi abbiamo portato a compimento un percorso in cui le principali attrici sono state le donne – ha detto la presidente del Gruppo Terziario Donne Rimini, Giovanna Giusto -. Donne imprenditrici di se stesse, donne al centro dell’azione che si sono confrontate in strategie intelligenti per sfruttare al meglio i propri punti di forza per poi essere in grado di trarre vantaggio dalle opportunità che si svilupperanno in futuro. L’anno scorso in occasione della Festa della Donna ci siamo ritrovate insieme alla formatrice e consulente in sviluppo umano, Barbara Iperti per avviare un processo di consapevolezza di noi stesse e delle nostre aspettative personali e lavorative, seminando obiettivi che abbiamo trascritto su fogli e messi in vaso simbolicamente con una pianta di mimosa. Oggi ci siamo ritrovate e insieme raccogliamo i frutti di questo anno fatto di incontri, formazione, propositi e progetti declinati al femminile. Il primo obiettivo personalmente l’ho già colto, ovvero l’opportunità di creare questo meraviglioso Gruppo provinciale di Terziario Donna e per questo devo ringraziare il presidente provinciale Indino e la presidente del Gruppo Terziario Donna nazionale, Anna Lapini per il sostegno che ho sempre ricevuto. Siamo un gruppo di imprenditrici del commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni che opera trasversalmente all’interno di Confcommercio provinciale e nessuno più di noi imprenditrici ha voglia di mettersi in gioco per lasciare un segno nella società che ci circonda, provando a migliorarla, contribuendo alla crescita del nostro Paese, facendo impresa con l’entusiasmo e la resilienza che ci contraddistingue. Dopo questo incontro, che conclude il percorso di “Finestra Donna 2023”, abbiamo in programma iniziative dove si parlerà di certificazione di parità di genere, di sicurezza dentro e fuori l’ambiente di lavoro e anche di cultura, che vogliamo diventi uno dei fattori trainanti della nostra economia”.