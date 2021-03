Il riminese fa il bis: Aquila vince il titolo di MasterChef

Francesco Aquila si aggiudica la finale. E' lui il vincitore della decima edizione del cooking show di Sky, tra Skill Test, ospiti stellati e un personalissimo menù degustazione da servire alla giuria. Una soddisfazione enorme per colui che si era auto definto nella penultima puntata l'"eterno secondo" ma che ha saputo riscattarsi alla grande con il suo menu, mettendo a frutto gli insegnamenti appresi nel corso del cooking show ma anche il suo mix equilibrato di pregi. E la sua immancabile esclamazione "Zio Bricco" è finita subito su tutti i social.

La sfida è iniziata con la prima prova, lo skill test che ha messo a dura prova tutti i concorrenti, e con ospiti d'eccezione. Alla fine, a guadagnarsi la casacca e la balconata, sono stati Irene, Aquila e Antonio, e Monir è stato eliminato. Il menu di Aquila è "My way", la mia strada, ricca di ricordi, famiglia e consapevolezze. Il primo piatto è "Tavola pronta", con gli ingredienti semplici che erano certezze sul tavolo dei suoi nonni. Poi "Niña Pinta e Santa Maria", viaggio nel presente, e ancora "Finestra sul sogno" con le tradizioni, un piatto povero della sua terra rivisitato a suo modo. Il dolce è una scarcedda pugliese rivisitata a suo modo (riproducendo una sorta di nido d'aquila che vuole spiccare il volo), memore dei viaggi dalla Puglia a casa, quando le scarcedde dopo le ore trascorse in auto arrivavano rotte.

In generale i tre concorrenti si sono presentati con piatti molto creativi, anche se non sempre gli esperimenti più audaci si sono rivelati riusciti dal punto di vista del gusto. Dopo una snervante attesa, i giudici hanno preso una difficile decisione dato l'alto livello raggiunto da tutti e tre i finalisti: ma il migliore, il decimo MasterChef italiano, ha annunciato Barbieri, è Aquila. "Hai proposto un menu con una grande anima - hanno commentato i giudici sul vincitore - insegnando che dobbiamo fare ogni sforzo per non perdere mai il cuore. Aquila non hai mai negato un sorriso a nessuno nemmeno nei momenti più bui, offrendo sempre una mano a tutti, abbiamo dovuto ricordarti che le persone che aiutavi potevano togliere qualcosa a te, ma per te l'amicizia è sempre venuta prima, è un valore, una cosa che sembrava perduta ma tu qui dentro l'hai rinvigorita, questo è il tuo grande insegnamento".