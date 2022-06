Fuoriescono fiamme da una friggitrice, attimi di paura in un ristorante di Miramare

Momenti di paura in un ristorante di Miramare dove, nella serata di venerdì (10 giugno), ha preso improvvisamente fuoco una friggitrice all’interno della cucina. L’allarme è scattato intorno alle 21 e, in viale Oliveti, si sono precipitati i vigili del fuoco. Il personale del locale, tuttavia, è riuscito a spegnere l’incendio prima dell’arrivo dei mezzi del 115. Secondo quanto emerso, a parte lo spavento, non si sono registrati danni alla struttura e feriti.