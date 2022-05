Furto alla Polisportiva, i ladri portano via anche le telecamere di videosorveglianza

Ladri in azione, nella notte tra domenica e lunedì, alla Polisportiva Stella di Rimini dove i malviventi hanno preso di mira il bar all'interno dell'impianto sportivo. Secondo quanto emerso sono entrati in azione forzando una porta con un piede di porco e, una volta dentro, si sono diretti subito verso la cassa alla ricerca del denaro dopo che nel fine settimana si era registrato un buon afflusso di sportivi e spettatori per il torneo "Bellavista". I contanti, però, erano già stati messi al sicuro dal gestore e i ladri si sono dovuti accontentare dei pochi spiccioli del fondocassa. Un bottino di nemmeno 10 euro, coi danni provocati che ammontano sicuramente a cifre più alte, ai quali si è però aggiunto quello delle telecamere di videsorvegliaza. I malviventi, infatti, nel timore di essere stati ripresi hanno rubato anche gli occhi elettronici.