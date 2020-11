Ladri acrobati passano dal tetto per svaligiare l'appartamento in pieno giorno

Si sono arrampicati sul tetto per poi calarsi sul terrazzo che si affaccia sulla via interna. Nel mirino dei ladri, domenica, una palazzina a due piani, vicino al centro di Rimini. I ladri hanno fatto incursione in pieno giorno e i proprietari dell'appartamento si sono accorti del furto appena rientrati da una passeggiata con i figli, intorno alle 18.30. Un colpo lampo, forse dopo aver controllato alcuni giorni primi la posizione dell'abitazione e le abitudini della famiglia. Una domenica con un finale amaro per questa famiglia riminese. "Siamo ancora avviliti per quanto accaduto, è uno choc sapere che qualcuno entra in casa tua, manomette le porte, tocca nei tuoi armadi e porta via le tue cose più care", racconta la coppia.

I malviventi sono entrati da un terrazzo attraverso cui si sono poi trovati dentro alla palazzina, da lì hanno forzato la porta dell'appartamento e una volta all'interno hanno messo soqquadro l'abitazione rubando argenti, una cassaforte portatile, degli abiti e occhiali da sole. La famiglia ha subito chiesto l'aiuto della polizia e le forze dell'ordine si sono precipitate sul posto insieme alla Scientifica. "E' un momento molto pesante, adesso abbiamo paura a tenere aperta una finestra. Ti senti violato nella tua intimità, oltre al danno economico, anche se per fortuna contenuto, ma molti erano oggetti preziosi anche da un punto di vista affettivo ed è quello che fa più male".