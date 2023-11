"Generare bellezza”, alla Rocca Malatestiana la sesta conferenza del Piano urbanistico generale

“Generare bellezza” è il titolo dell’incontro nel corso del quale sarà presentato un primo bilancio dei lavori e illustrare il manifesto di indirizzi del Pug, arricchito e aggiornato con i contributi emersi dal ciclo di conferenze iniziate lo scorso giugno che ha affrontato i temi della sostenibilità ambientale e della crisi climatica, del turismo e della cultura, del diritto all’abitare e delle comunità solidali, nuovi modelli di sviluppo tra locale e globale. Sarà anche l’occasione per aprire le prossime fasi e attività del percorso, sempre con interessati spunti di esperti e professionisti.

Oltre ai saluti della sindaca Alice Parma e dell’assessore alla Pianificazione urbanistica Filippo Sacchetti, sono previsti gli interventi di Riccardo Marini, urbanista ed esperto di qualità urbana e spazio pubblico, Ilda Curti, esperta di processi di innovazione sociale e culturale, Pier Giorgio Oliveti, segretario generale di Cittaslow International.

“Siamo arrivati alla sesta e ultima conferenza del percorso partecipato del Piano che chiude la prima fase di partecipazione iniziata nel mese di giugno”, commenta l’assessore alla Pianificazione urbanistica Filippo Sacchetti.

“Nel corso degli ultimi sei mesi sono stati toccati e approfonditi tutti i temi chiave e cardine del piano – continua l’assessore Sacchetti – e questo sesto incontro, intitolato appunto ‘Generare bellezza’, ci indica la via per sostenere che ambiente, paesaggio, sviluppo e bellezza siano un unico motore di crescita collettiva presente e futura per la nostra comunità. Generare bellezza è un compito collettivo, dove pubblico e privato lavorano insieme, per darsi regole e obiettivi comuni ai fini del miglioramento complessivo della qualità del nostro paese”.