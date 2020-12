Giardino delle stelle, dopo la ciclabile in arrivo nuova illuminazione e area giochi

E' stata completata la pista ciclabile che da viale San Lorenzo, attraverso il parco "il Giardino delle stelle", e si congiunge con viale Veneto. I lavori sono stati curati all'Ufficio Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Riccione. Tutto il parco a breve subirà un'intesa riqualificazione a iniziare ad un'area dedicata ai bambini. Appena il tempo lo permetterà verrà infatti creata una nuova area giochi che avrà una torretta in alluminio e un'altalena doppia. La pavimentazione sottostante tutta l'area per bambini sarà anti trauma per dare maggiore stabilità e sicurezza ai giochi dei più piccoli. Verranno anche create delle sedute e delle panchine vicino ai giochi. Anche il verde subirà una manutenzione infatti si andranno a potare gli alberi e le siepi presenti nell'area che è di circa 3mila metri quadrati. Infine il vecchio caminamento presente nell'area che al momento è costituito in pietra verrà sostituito in un materiale stabilizzato più durevole e che rende le passeggiate più piacevoli.

Punto fondamentale della riqualificazione dell'intera zona è l'illuminazione che verrà aumentata sia nell'area giochi che in tutto parco rendendolo più sicuro sia per il transito che per la sosta.

"La riqualificazione delle aree verdi è un punto fondamentale del nostro impegno come amministrazione, che ha visto negli anni il settore Lavori Pubblici e Ambiente costantemente al lavoro - ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti -. Vorrei esprimere un mio ringraziamento al settore che ha mantenuto lo stesso impegno sia su lavori impegnativi come quelli per le scuole, il lungomare e la riqualificazione dei quartieri, sia sulle manutenzioni delle aree verdi che attraversate dalle piste ciclabili, riqualificate negli arredi e nelle alberature, sono sempre più zone integrate nel struttura stessa della città".