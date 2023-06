Il Giardino dei sogni delle bambine e dei bambini del Drago presentato alla sindaca

Lunedì, 19 giugno, la sindaca Alice Parma ha accolto in Municipio i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia il Drago, accompagnati dalle loro insegnanti. Gli alunni hanno presentato un plastico del giardino della scuola, da loro realizzato utilizzando materiali di recupero, e consegnato alla sindaca un libro che raccoglie idee e suggerimenti per un vero e proprio Giardino dei sogni, a misura di bambini e bambine: dalle altalene ai trampolini, dalla casa sugli alberi fino a un luogo in cui scavare ed esplorare il terreno.

La sindaca ha ringraziato i bambini e le bambine per il prezioso contributo offerto con l’obiettivo di rendere Santarcangelo sempre più bella, accogliente e attenta alle necessità di tutti e tutte, auspicando il ritorno del Consiglio comunale dei bambini e delle bambine – esperienza bruscamente interrotta dalla pandemia – per permettere anche ai più piccoli di partecipare con idee e proposte alla vita della città.