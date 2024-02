Giornata da incubo per chi viaggia in treno, linea ko tra Rimini e Santarcangelo. Pesanti disagi

Giornata da dimenticare per chi viaggia in treno sulla linea Adriatica. Sulla Ancona-Bologna circolazione sospesa, in direzione Bologna, tra Rimini e Santarcangelo di Romagna, dalle 10,40 di mercoledì (28 febbraio) per un guasto alla linea elettrica.

Aggiornamento delle 15,30: la circolazione permane fortemente rallentata tra Rimini e Santarcangelo di Romagna per un guasto alla linea elettrica. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare maggiori tempi di percorrenza fino a 90 minuti. I treni Intercity e Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.

Treni in ritardo e cancellati

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare forti ritardi. Alcuni subiranno limitazioni di percorso o cancellazioni. I Treni Alta Velocità e Intercity con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti: FR 8814 Lecce (5:55) - Milano Centrale (14:25), FR 9806 Bari Centrale (6:35) - Milano Centrale (13:25), FR 9805 Torino Porta Nuova (9:10) - Lecce (18:50), IC 605 Milano Centrale (7:05) - Lecce (19:55).

Il treno IC 606 Bari Centrale (5:55) - Bologna Centrale (13:00) termina la corsa a Riccione. I passeggeri possono proseguire con il treno RV 3914 Ancona (10:45) - Piacenza (15:13) fino a Rimini dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 608 Lecce (6:23) - Bologna Centrale (15:00) termina la corsa ad Ancona. I passeggeri possono proseguire con il treno IC 610 Lecce (8:20) - Bologna Centrale (17:00).

Il treno IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) - Lecce (20:40) è cancellato tra Bologna e Pesaro. I passeggeri in partenza da: Bologna Centrale, Faenza, Forlì, Cesena e Rimini possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia; Pesaro possono utilizzare il treno IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) - Lecce (20:40).

Il treno IC 609 Bologna Centrale (14:00) - Lecce (22:49) oggi ha origine da Ancona e termina la corsa a Bari Centrale. I passeggeri da Bologna, Faenza, Forlì, Cesena, Rimini, Riccione, Pesaro, Fano e Senigallia possono utilizzare il treno IC 611 Bologna Centrale (16:00) - Bari Centrale (23:11). I passeggeri da Bari Centrale, Monopoli, Fasano, Ostuni e Brindisi e diretti a Lecce possono utilizzare il treno IC 611 Bologna Centrale (16:00) - Bari Centrale (23:11), che oggi termina la corsa a Lecce.

