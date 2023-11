Giornata internazionale dell’albero, Cattolica si arricchisce di 50 nuove piante

Doppio evento e piantumazione di 50 nuove essenze, oltre a laboratori con le scuole e consegna agli alunni del “DiplomAlbero”, per festeggiare la Giornata nazionale degli alberi del 21 novembre. È una ricorrenza a cui l’Amministrazione di Cattolica dedica grande attenzione e per la quale ha messo in campo due giornate con due importanti progetti per la città.

Martedì 21 novembre, alle ore 10, in piazza Aldo Moro si terrà il primo evento realizzato dal Comune in sinergia con l’associazione Auser Volontariato Rimini e Pmg Italia Spa Società Benefit nell’ambito del progetto “Città ad impatto positivo”. Nell’area verde della piazza saranno messi a dimora 49 alberi da parte di “giardinieri” speciali come gli alunni delle classi seconda, quarta e quinta A, terza B e quinta C delle scuole Filippini e Repubblica, insieme con gli imprenditori che hanno finanziato il progetto, di cui 21 sono cattolichini. Saranno sistemate anche 3 targhe espositive per ricordare i sostenitori del progetto “Città ad impatto positivo”.

Il secondo evento sarà invece giovedì 23 novembre, alle 10.30, alla scuola Carpignola. Dopo il saluto dell’assessore al Verde urbano Alessandro Uguccioni, si procederà alla piantumazione di un frassino insieme agli alunni delle classi 4 B e 4 C e ai tecnici di Geat che hanno regalato alla città di Cattolica questo momento didattico relativo all’importanza degli alberi. Si proseguirà, dalle 11 fino alle 12.30, con il laboratorio a cura dell’esperto Mirco Tugnoli con una prima classe. Dalle 14 alle 16 invece si terrà il secondo laboratorio con l’altra quarta. Al termine delle attività, ci sarà la consegna del “DiplomAlbero” a tutti gli alunni.



“La Giornata nazionale degli Alberi - commenta l'assessore al Verde urbano Alessandro Uguccioni - è un’occasione preziosa per dedicare la giusta attenzione sull'importanza degli alberi per la vita dell'uomo e dell' ambiente, soprattutto all’interno dei centri urbani. Un’occasione a cui la nostra Amministrazione ha reso fattiva e concreta con la piantumazione di 50 nuovi alberi che vanno ad arricchire il patrimonio arboreo di Cattolica. E, coinvolgendo gli alunni, abbiamo nello stesso tempo gettato un seme per il futuro perché abbiamo trasmesso sensibilità verso il rispetto dell’ecosistema urbano insieme con informazioni fondamentali ai nostri bambini perché crescano sempre più consapevoli della vitale importanza della cura dell’ambiente che ci circonda. Perché più l’ambiente è in salute, migliore è la vita dell’uomo”.