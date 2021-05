Giornata mondiale della fibromialgia: Poggio Berni illumina il Municipio

In occasione della Giornata mondiale della fibromialgia mercoledì il Comitato fibromialgici uniti organizza in tutta Italia l'evento "Facciamo luce sulla fibromialgia", con l'obiettivo di accendere i riflettori sul riconoscimento della malattia di cui si stima siano affetti circa 3 milioni di italiani, pari al 2,5%-3% della popolazione nazionale.

A Poggio Torriana, Comune che nel 2019 ha aderito all'iniziativa “Comuni a sostegno di chi soffre di fibromialgia” con una importante raccolta firme che ha riscosso grande adesione da parte dei concittadini e delle concittadine, il 12 maggio sarà illuminata di luce viola la facciata del municipio di Poggio Berni.

L'assessore alle Pari Opportunità, Francesca Macchitella, commenta con soddisfazione: "Siamo a fianco di tutte le donne ed uomini che con coraggio portano avanti la propria battaglia contro la malattia e dal punto di vista istituzionale vogliamo dare il nostro contributo promuovendo una corretta informazione e sensibilizzando l'opinione pubblica su questo tema; le ricadute della fibromialgia si riverberano spesso nelle relazioni familiari e sociali, come nell'ambito lavorativo. Ringrazio Cfu Italia per la determinazione con cui a livello nazionale e locale riesce a tenere alta l'attenzione su questa patologia cronica ed invalidante che porta con sé una sofferenza sia fisica che psicologica, in particolare tra le giovani donne".