Giornata Mondiale dei Giovani, 150 riminesi attendono a Lisbona la messa di Papa Francesco

Il primo contingente di ragazzi riminesi alla Giornata Mondiale dei Giovani di Lisbona è arrivato nella capitale lusitana. Questo gruppo è accompagnato da don Cristian Squadrani, don Alessandro Zavattini, don Marco Evangelisti e don Stefano Battarra, e dal Vescovo di Rimini Nicolò Anselmi. È “gemellato” con la diocesi di Beja fino al 1° agosto, poi si recherà a Lisbona, dove il 5 e 6 agosto vivrà la Veglia e la messa presieduta da Papa Francesco. Il gruppo rimarrà in Portogallo fino al 7 agosto.

Altri 50 giovani (accompagnati da don Concetto Reveruzzi) partiranno in pullman da Rimini il 31 luglio e saranno impegnati fino all’8 agosto con tappa a Barcellona (sia all’andata sia al ritorno). Un terzo gruppo composto da giovani di Santarcangelo e San Vito partirà in aereo, ma prima di raggiungere Lisbona (4-6 agosto) sarà impegnato in una parte del Cammino di Santiago di Campostela. A fianco dei ragazzi ci sono don Ugo Moncada e don Davide Arcangeli. Ai circa 150 ragazzi che partecipano alla Gmg con il gruppo organizzato dalla Diocesi (dai 18 ai 35 anni), vanno aggiunti molti altri giovani riminesi che vivranno il pellegrinaggio e l’incontro con gli altri giovani dal mondo e con il Papa in pellegrinaggi organizzati di associazioni laicali e movimenti (da Comunione e liberazione agli scout, dal cammino neocatecumenale all’Apg23).