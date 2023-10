In occasione della Giornata Mondiale della Menopausa un incontro pubblico con la popolazione

In occasione della Giornata Mondiale della Menopausa che si celebra il 18 ottobre anche l’Ausl della Romagna partecipa con diverse iniziative all’Open Day promosso a livello nazionale da Fondazione Onda. Obiettivo della giornata è sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire e/o ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari e l’osteoporosi.

L’Unità Operativa Prevenzione Oncologica di Rimini organizza mercoledì 18 ottobre, dalle ore 16 alle 18, nella sala Caravaggio di via Consolare Rimini-San Martino (ex sede vaccinale, accanto al Toys) un incontro pubblico con la popolazione per parlare di menopausa affrontando focus specifici quali stili di vita, screening oncologici, tumore della cervice e terapia ormonale sostitutiva.

E’ oramai noto infatti come i corretti stili di vita assumano un ruolo sempre più rilevante nella prevenzione primaria di diverse malattie, incluse quelle oncologiche; non solo, anche una condizione fisiologica come quella della menopausa può giovarsi di un riconosciuto beneficio riservando particolare attenzione ad abitudini alimentari ed attività fisica in prima istanza. Anche gli screening oncologici, con riferimento a quelli in essere per la prevenzione del tumore della mammella, del colon retto e della cervice uterina, rappresentano un valore aggiunto per la prevenzione, un ombrello protettivo nei confronti di tutta la popolazione a rischio per una data malattia oncologica, garantendo equità di accesso alla diagnosi e alla cura. Nel corso dell’incontro, un focus specifico verterà sulla possibilità di assumere la terapia ormonale sostitutiva e sul tumore squamoso della cervice, con particolare riguardo alla fascia d'età delle over 50.

L’Unità Operativa Medicina Interna di Rimini promuove mercoledì 18 ottobre, visite endocrinologiche gratuite dalle ore 14 alle ore 15 all’ospedale Infermi (Scala C, 5° piano). Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0541705241 dalle ore 8 alle 10 di lunedì 16 e martedì 17 ottobre.

L’Unità Operativa Ginecologia e Ostetricia di Rimini organizza l’incontro pubblico dal titolo “Menopausa: dubbi e certezze": l’appuntamento è mercoledì 18 ottobre dalle ore 18 alle ore 19 nella Biblioteca dell’ospedale di Rimini (piano sopra la portineria).

Per partecipare è richiesta la prenotazione inviando una mail all’indirizzo openweekromagna@gmail.com, con oggetto Open Day Menopausa Rimini, indicando il proprio nominativo e recapito telefonico. In caso di disponibilità di posti sarà inviata una mail di conferma.