Giornata mondiale del tumore al pancreas, le iniziative e gli eventi nel Comune di Rimini

Il 16 novembre 2023 si celebra in tutto il mondo il World Pancreatic Cancer Day, la Giornata Mondiale del Tumore al Pancreas promossa dalla World Pancreatic Cancer Coalition, quest’anno caratterizzata dall’hashtag #HelloPancreas: per accendere i riflettori su una neoplasia aggressiva e ancora poco conosciuta, sulla necessità di investire in ricerca e di costruire un futuro migliore per i pazienti. L’Associazione Oltre la Ricerca ODV, nata a Rimini nel 2012 e la Fondazione Nadia Valsecchi con sede a Palazzolo sull’Olio (Brescia), collaborano da anni e sono a fianco dei pazienti e delle loro famiglie per supportarli, per migliorare i percorsi di diagnosi e trattamento, investire in ricerca, sensibilizzare la popolazione, la politica e le istituzioni.

A questi progetti quest’anno si aggiunge l’importante collaborazione con Federfarma e Simg - Società italiana di Medicina Generale, con il supporto di Aisp (Associazione Italiana per lo studio del Pancreas) per sensibilizzare la popolazione e le Istituzioni sulla necessità di fare di più per la diagnosi precoce e l’attivazione di percorsi di sorveglianza dei soggetti a maggior rischio di tumore del pancreas. La campagna “quanto pesano 80 grammi?” Insieme alle realtà partner, Associazione Oltre la Ricerca ODV e Fondazione Valsecchi diffonderanno un messaggio di sensibilizzazione sul tumore al pancreas attraverso la campagna di comunicazione “Quanto pesano 80 grammi?”. Un claim che richiama il peso medio del pancreas, un organo piccolo – del peso medio di 80 grammi, appunto, ma essenziale - dunque di “peso” maggiore rispetto a quello reale per la vita delle persone che si ammalano di questa patologia.

Cos’è il pancreas? A cosa serve? Come funziona? Cosa succede quando ci si ammala? Quali sono i sintomi? I fattori di rischio? A queste domande Associazione Oltre la Ricerca Odv risponderà nelle quattro giornate organizzate sul territorio di Rimini per sensibilizzare, sostenere e informare la popolazione e le istituzioni affinché il tumore al pancreas possa in futuro fare meno paura. L’evidenza degli studi pubblicati in letteratura dimostra che l’identificazione di particolari gruppi di soggetti a rischio e la sorveglianza condotta con i giusti mezzi e con la tempistica adeguata, può portare a diagnosi precoci, fondamentali per aumentare le probabilità di sopravvivenza.

Le iniziative

Primo appuntamento giovedì 16 novembre in Piazza Tre Martiri a Rimini: a partire dalle ore 15, sensibilizzazione e informazione con i volontari e le volontarie dell’Associazione che regaleranno palloncini viola, colore simbolo del tumore al pancreas. Al calar della sera Castel Sismondo s'illuminerà di viola a sostegno della campagna di sensibilizzazione. Venerdì 17 novembre il Club 41 di Rimini ed il Club 41 di Riccione organizzano una serata di solidarietà presso il ristorante Il Mulino di Misano Adriatico (a partire dalle ore 20). Il ricavato andrà a supporto di due progetti di ricerca (tutte le informazioni sul sito). Sabato 18 novembre dalle ore 15 alle 19, presso il l’ex-Cinema Astoria di Rimini, l’Associazione organizza tre incontri dedicati alla cittadinanza per informare e rispondere a dubbi e domande. I tre incontri condotti da professionisti del settore andranno a toccare tre sfere fondamentali per il benessere psico-fisico della persona: quella della Psicologia con

La cura di sé nella medicina oncologica a cura della Dott.ssa Angela Bruschi, la Nutrizione con l’incontro La cura degli stili di vita a cura della dottoressa Coralba Casale e quello della Medicina con Dottore, quanto pesano 80 grammi? A cura dei medici specializzati nel percorso epatobiliopancreatico. Domenica 19 novembre infine ritrovo alle ore 9.00 in Piazza Cavour a Rimini per una camminata libera con arrivo all’ex cinema Astoria in compagnia degli 'Amici del Panda', un gruppo di persone che si è unito al dolore per la perdita di Francesco Pandolfi a causa di un tumore al pancreas nel 2022 (ogni sabato pomeriggio familiari amici e simpatizzanti si incontrano liberamente per una Camminazione, come voleva Francesco e portato avanti con tenacia e amore dai suoi familiari).