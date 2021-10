Gli agenti della polizia indonesiana a scuola dai colleghi della Questura di Rimini

In occasione del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna svoltosi presso il Misano World Circuit, la Questura di Rimini, unitamente a personale dell’Ufficio Coordinamento e Pianificazione Forze di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha ospitato una delegazione di 13 funzionari della Polizia di Stato della Repubblica d’Indonesia. In particolare, nella giornata di giovedì scorso, il Questore della Provincia di Rimini Dr. Francesco De Cicco, alla presenza delle altre Forze di polizia interessate ai servizi di sicurezza - Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale del Comando Intercomunale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano -, ha organizzato una riunione tecnica tesa alla pianificazione della gestione dell’evento sportivo alla quale gli esponenti della Polizia indonesiana hanno preso parte come osservatori. Nell’occasione i membri della delegazione hanno assistito alla pianificazione dell’evento che si è conclusa con una interazione informativa circa le procedure di gestione adottate dai responsabili dei servizi.

A completamento di quanto sopra, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, la delegazione ha avuto modo di sperimentare presso il Misano World Circuit, sotto la Direzione del Dirigente del servizio, tutti i dispositivi adottati attivati per la gestione in sicurezza di un grande evento, reso particolarmente critico dall’emergenzaepidemiologica. L’esperienza riminese farà scuola per la gestione della sicurezza nel nuovissimo circuito di Mandalika, dove nel mese di novembre si svolgeranno le gare della Superbike, prove generali per il primo MotoGp d’Indonesia previsto per marzo 2022. La visita della Polizia indonesiana ha rappresentato un momento di particolare interesse che contribuisce a definire, e rafforzare, lo spirito di collaborazione tra le diverse Forze di polizia, sempre più chiamate ad operare in modo sinergico nello scenario internazionale.