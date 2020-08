Gli auguri di Ferragosto del sindaco Tosi alla città e ai turisti

"Festa dell'estate, festa popolare di massa, la festa di quando quasi tutti sono in ferie. Per me Ferragosto è prima di tutto l'Assunzione di Maria e una ricorrenza importante per Riccione come comunità unita di cittadini. Con questo spirito vorrei rivolgere a tutti i riccionesi un augurio di buon Ferragosto 2020". Esordisce così il saluto del sindaco di Riccione, Renata Tosi, che in occasione della festa simbolo dell'estate si è rivolta ai suoi concittadini e ai tanti turisti che affollano la Perla Verde. "Questo Ferragosto - prosegue la Tosi - è sicuramente diverso dagli altri anni. Lo sentiamo tutti che questo 2020 ci ha profondamente cambiati. Credo però che ci abbia resi anche più responsabili, più attenti e consapevoli, come comunità e come singoli cittadini. Riccione ha capito fin da subito cosa vi fosse in gioco, in questo anno particolare e in quest'estate sorprendente: la nostra continuità, come comunità e come economia. Riccione è sempre stata proiettata verso il futuro e anche negli ultimi mesi abbiamo guardato avanti. Nel momento più buio, quando c'era da spingere per avere la possibilità di avere un'estate, Riccione ha fatto sentire la sua voce. Riccione ha rivendicato il suo ruolo, ha voluto difendere la sua economia e il suo lavoro. Anche se con divergenze, differenze di posizioni, umori e frenate, in Romagna abbiamo lavorato tutti insieme, perché il nostro è un obiettivo comune".

"Grazie ai mie operatori che non hanno fatto mancare la loro voce in quel coro che dalla città si è alzato subito per chiedere di aprirsi agli italiani e non di chiudersi - conclude il primo cittadino. - A voi va il mio più sincero augurio di buon Ferragosto. Auguro buon Ferragosto, al prefetto Giuseppe Forlenza e a tutti gli uomini delle Forze dell'Ordine, polizia locale e volontari della protezione civile per l'impegno e il duro lavoro. Augurio che rinnovo e rivolgo al presidente della Regione, Stefano Bonaccini, perché - appunto - abbiamo combattuto dalla stessa parte e per la stessa Romagna, per il suo turismo, per le sue imprese e per i suoi cittadini. Auguro buon Ferragosto agli operatori sanitari del "Ceccarini" che non dobbiamo dimenticare, solo perché oggi ci sentiamo più forti. A tutti loco la città di Riccione offrirà e porterà il pranzo, il 15 agosto in Ospedale, cucinato da ristoranti, alberghi e piadinerie della nostra comunità. Auguro buon Ferragosto a tutta la nostra comunità dai grandi orizzonti".

Come non ho mancato di fare negli ultimi giorni, però, a tutti ribadisco il mio appello alla responsabilità nel vivere i vari eventi e momenti che Riccione offre in questo periodo importante dell'anno. Con sicurezza, rispetto verso gli altri e verso noi stessi".

