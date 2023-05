Gravi danni alle ferrovie, la linea Adriatica Bologna-Rimini resterà chiusa fino a data da destinarsi

La circolazione ferroviaria è tornata pressoché regolare sulla linea AV tra Firenze e Bologna, dopo la riprogrammazione dei giorni scorsi resa necessaria in seguito agli effetti del forte maltempo che ha interessato l’Emilia Romagna.

La circolazione resta sospesa sulla direttrice Adriatica tra Faenza e Rimini. I lavori per il completo ripristino dell’efficienza dell’infrastruttura nell’intera tratta Bologna-Rimini richiederanno tempi più lunghi di quelli inizialmente ipotizzati, a causa della gravità dei danni alle infrastrutture che si sta evidenziando con il progressivo defluire delle acque. Al momento non è possibile definire la data di riattivazione del traffico ferroviario. Sospesa la circolazione anche sulle linee Bologna – Castelbolognese - Ravenna, Ferrara – Ravenna - Rimini, Faenza – Ravenna, Faenza – Lavezzola e Faenza-Marradi.

Alcuni treni a lunga percorrenza da e per la Puglia seguiranno il percorso via Bologna-Firenze-Roma-Caserta-Foggia con un aumento dei tempi di percorrenza. E' assicurata la circolazione degli treni Intercity notte, seppur con deviazioni di percorso che possono provocare maggiori tempi di viaggio fino a tre ore.

I passeggeri in possesso di prenotazione riceveranno informazioni via sms o e-mail sul proprio treno. Aggiornamenti sulla circolazione e sui treni sono disponibili sulla pagina web Infomobilità di RFI e di Trenitalia.

Potenziata l’assistenza nelle stazioni e a bordo treno. Tutte le strutture di RFI e Trenitalia sono in continuo contatto con le Autorità competenti per adottare ogni misura per garantire la massima sicurezza della circolazione ferroviaria e ridurre gli inevitabili disagi ai passeggeri, anche con la più ampia e tempestiva informazione e assistenza possibile.