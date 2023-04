Grosso pino crolla su un palazzo e distrugge la strada. "Nessun ferito, ma servono verifiche urgenti"

Un grosso pino è caduto in viale Dante nel primissimo pomeriggio di lunedì (3 aprile), intorno alle 14. A causa del forte vento della mattinata, la pianta a un certo punto non ha più retto ed è crollata di schianto, invadendo la strada da una parte all’altra. Non si registrano danni alle persone ma sono stati distrutti un’ampia porzione della pavimentazione del viale, un palo dell’illuminazione pubblica e sono in corso di valutazione eventuali danneggiamenti agli edifici. L’albero, che era sul lato mare, ha interrotto la sua corsa contro il palazzo posto sul lato monte del viale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per il taglio e la rimozione della pianta dalla sede stradale e gli agenti della Polizia locale per dirottare il traffico delle automobili, avendo dovuto chiudere temporaneamente viale Dante. La pianta caduta appartiene a un privato, proprietario della superficie di viale Dante a uso pubblico su cui era cresciuta.

“Ancora una volta possiamo dire che per fortuna non si è fatto male nessuno - dice l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli -. Di questa fortuna però non possiamo permetterci di abusarne. Per questa ragione abbiamo deciso di aumentare i fondi per l’analisi del rischio per il nostro sconfinato patrimonio arboreo che conta circa 50mila piante. In diversi casi, come per viale Ceccarini o il parcheggio adiacente al Comune, abbiamo già effettuato le prove di trazione sui pini per verificarne la stabilità. Necessariamente, i tempi per il monitoraggio di tutte le piante pubbliche non potranno essere brevissimi: cercheremo comunque di dare la massima priorità. Quanto ai privati proprietari di piante ad alto fusto: è necessario che anche loro si adoperino per la sicurezza dei loro alberi”.