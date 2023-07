Grosso pino crolla tra panchine e tavolini, sfiorata la tragedia. Ora ai raggi X tutti gli alberi della zona

Paura in pieno centro Riccione, dove nel pomeriggio di lunedì (24 luglio), lungo viale Corridoni, in centro città, è crollato al suolo un pino marittimo alto oltre 15 metri. Il grosso albero non si è spezzato, è caduto a terra collassando per intero dalla radice. Si è rischiata la tragedia: in quanto la zona è spesso molto frequentata, ci sono attività commerciali e tavolini lungo la via. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma anche perché l’orario, attorno alle 14,30, era a bassa frequentazione. Non è il primo caso di un grosso albero che collassa in pieno centro a Riccione: lo scorso aprile scenario simile si era registrato in viale Dante. Ora Geat assicura che svolgerà tutti i test di trazione sugli alberi della via, per valutare la salute dei pini. Un’operazione che deve essere impellente, per evitare il rischio di incidenti.