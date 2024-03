Le Guardie ecologiche volontarie in azione contro i furbetti dei rifiuti

Controlli sul corretto conferimento dei rifiuti, attività di sensibilizzazione e informazione ai cittadini in materia di raccolta differenziata e di ambiente, monitoraggio delle infrazioni in materia ambientale: sono alcune delle funzioni previste nella convenzione tra il Comune di Riccione e il Corpo provinciale Guardie ecologiche volontarie della provincia di Rimini firmata lunedì pomeriggio.

L’amministrazione comunale potenzia così la vigilanza sul territorio contro l’abbandono dei rifiuti e i comportamenti scorretti in tema di conferimento dei rifiuti e della tutela ambientale anche attraverso la collaborazione con le associazioni di volontariato come supporto alle azioni della Polizia locale e al Servizio verde e transizione ecologica. Attraverso la convenzione, il Comune di Riccione intende inoltre potenziare l’attività di sensibilizzazione sul rispetto delle norme volte a tutelare l’ambiente e il decoro urbano.

“Per l’amministrazione comunale di Riccione - argomenta l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli - è molto importante confermare questa collaborazione con le Guardie ecologiche volontarie in funzione di un maggiore presidio del territorio e della promozione dell’educazione civica. Vanno promossi comportamenti corretti da parte dei cittadini rispetto alla tutela dell’ambiente e alla cura degli animali. Chi adotta un animale da compagnia deve provvedere a pulire, cosa che, purtroppo, non sempre avviene”.

Le Guardie ecologiche volontarie impegnate sul territorio di Riccione svolgeranno l’importante attività di monitoraggio sul corretto conferimento dei rifiuti anche attraverso il controllo selettivo dei sacchetti e del materiale ingombrante abbandonato, con particolare attenzione alle aree maggiormente a rischio per lo scarico abusivo dei rifiuti. Vigileranno inoltre sulla corretta applicazione dei regolamenti comunali in materia di verde pubblico e privato e di tutela ambientale.

Le Guardie ecologiche volontarie potranno verbalizzare le infrazioni in materia di rifiuti, anche attraverso l’accertamento dell’identità dei trasgressori, e procedere ai verbali di sopralluogo e di rilievo degli illeciti in materia ambientale. Le attività di vigilanza e di accertamento delle infrazioni, svolte attraverso la presenza sul territorio di una pattuglia operativa composta da almeno due operatori per tre o quattro volte al mese, saranno realizzate in coordinamento con il reparto ambientale della Polizia Locale di Riccione.

Oltre alle attività di vigilanza e controllo, le Guardie ecologiche volontarie svolgeranno anche compiti di informazione e sensibilizzazione ai cittadini in materia di tutela ambientale e sul corretto conferimento dei rifiuti urbani e l’utilizzo del compostaggio.