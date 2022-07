Guidate con attenzione e responsabilità, alla serata sulla sicurezza stradale si esibisce anche Ron

Non ha tradito le aspettative il connubio tra musica e sicurezza stradale andato in scena ieri sera in Piazza Primo Maggio. Il grande evento gratuito della campagna "Guida e Basta" promossa dalla Regione Emilia-Romagna ed Anas ha chiamato a raccolta un numeroso pubblico. Ron, Silvia Mezzanotte, Filippo Graziani, Gianluca Impastato e Gero Riggio, con la conduzione di Marco Senise e Sofia Bruscoli, hanno conquistato gli spettatori con le loro esibizioni. Dal palco i grandi artisti e le voci di istituzioni e forze dell'ordine hanno lanciato poi il loro messaggio di sensibilizzazione alla guida attenta e consapevole, ma soprattutto senza distrazione, causa troppo spesso di incidenti sulle strade. La presenza dell'assessore regionale Andrea Corsini, che ha tra le sue deleghe, oltre al turismo, anche quelle a mobilità e trasporti, ha dato inizio a questa prima tappa del tour "Guida e Basta" che proseguirà a Rimini (7 agosto) ed Imola (1 settembre).

"Abbiamo da subito abbracciato questa iniziativa - commenta la sindaca Franca Foronchi - che attraverso un format leggero, che unisce musica e comicità, sa parlare di un tema importantissimo come la sicurezza sulle strade. Ringrazio il presidente della Regione, Stefano Bomaccini, e l’assessore Andrea Corsini che hanno scelto Cattolica tra le tappe di questo tour. Penso che campagne come questa aiuteranno nell'obiettivo di renderci consapevoli che l'uso del cellulare, di altri dispositivi, o qualsiasi tipo di distrazione, mette in pericolo noi stessi ma anche gli altri. Per non parlare della guida sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Le nostre attenzioni alla guida sono cambiate parecchio, fino a qualche anno fa l'uso della cintura di sicurezza o del casco sui motocicli non era così scontato come adesso. Confido quindi nelle nuove generazioni che sapranno raccogliere il messaggio che portiamo anche questa sera".

"Una grandissima serata - aggiunge il vicesindaco ed assessore al Turismo, Alessandro Belluzzi - con nomi importanti della musica italiana. Voglio, ancora una volta, esprimere il ringraziamento da parte dell'amministrazione comunale alla Regione Emilia-Romagna che ha portato a Cattolica questa prima tappa del tour di Guida e Basta. Anche attraverso la presenza dell'Assessore Corsini la Giunta Regionale si dimostra vicina ed attenta alla nostra comunità. L'evento di ieri sera, tra talk e musica, interamente promosso e finanziato dalla Regione si è inserito perfettamente nel cartellone estivo che vede Cattolica Regina della musica 2022".