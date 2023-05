Ha raccontato per oltre mezzo secolo le sorti del Rimini Calcio, addio al decano dei giornalisti sportivi

Il mondo del giornalismo sportivo riminese è in lutto per la scomparsa, a 89 anni, di Marino Ferri. Ha raccontato per oltre cinquant’anni le vicende sportive del Rimini Calcio. Parallelamente al suo impiego bancario ha sempre unito la grande passione, che ha poi trasmesso al figlio Stefano, per il giornalismo sportivo e per il calcio, che lo ha portato a scrivere per il Carlino di Rimini e corrispondente per il Corriere dello Sport-Stadio. E’ stato protagonista anche nelle esperienze editoriali con Babelis Tv e Radio Rimini.

Tra i primi a ricordarlo, con un lungo messaggio, il collega Cesare Trevisani: “Adesso lassù, in cielo, hanno anche il giornalista che scriverà le cronache biancorosse dal Paradiso. Ciao Marino, hai raggiunto le persone che quaggiù hai raccontato per una vita col rigore assoluto di cui eri capace e l’amore infinito per il nostro Rimini. Salutaci Giorgio Ceccherini, riprendi quanto hai dovuto sospendere con Vincenzo Bellavista, ma so che partirai da una pacca sulla spalla a Gilberto Gaspari che dieci anni fa ti ha preceduto. E insieme andrete da Cesare Meucci, perché quei due hanno dato vita al Rimini che si ribellò alla serie C. Per completare il quarto da mettere a tavola lo so bene chi cercherai: il Mago. Perché un riminese totale come te, quando arrivò Helenio Herrera, si gonfiò il petto. Era il segno che, dopo la promozione in B, il Rimini stesse salendo le scale del calcio che conta”.

E prosegue: “Hai raccontato il Rimini come nessun altro e cercando di carpirti qualcosa del mestiere di cronista biancorosso, ogni volta che ti dicevo…”Lo sai Marino che…”, partivi subito con la tua reazione immediata: “sta bon!”. Avrai con te, per schiarirti la memoria, le raccolte de Il Biancorosso, il giornalino che insieme al Forza Rimini hai curato per tanto tempo. Ma prima di tutti i biancorossi, la persona che vorrai vedere sarà tua figlia Marina, il dolore più grande. A Carmen, quaggiù, ora ci penseranno Stefano e Giulia, tuo fratello Mario, tuo genero e i ragazzi. È in buone mani, lo sai”.

Un messaggio di vicinanza alla famiglia è arrivato anche dal Rimini Calcio: “Il Rimini Football Club partecipa con commozione al lutto per la scomparsa di Marino Ferri, decano dei giornalisti riminesi e protagonista del racconto di tante storie biancorosse. Il presidente Alfredo Rota e tutta la società porgono le più sentite condoglianze al figlio Stefano e a tutta la famiglia”.