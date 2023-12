Hanno arredato tante case e uffici, lo storico mobilificio diventa una Bottega storica

È Biagetti Alvaro Snc la quarta bottega storica di Santarcangelo: si è svolta venerdì, 1° dicembre, la cerimonia per l’apposizione della targa che ne certifica l’inserimento nell’albo comunale alla presenza della sindaca Alice Parma, dell’assessora alle Attività economiche Angela Garattoni, dell’assessore alla Pianificazione urbanistica Filippo Sacchetti e della famiglia Biagetti.

L’attività, infatti, è tutt’ora gestita dagli eredi dei proprietari storici, in particolare dalle figlie Biagetti Cristina, Elisa e Graziella. Situato in viale Mazzini 16, il negozio nasce nel 1960 quando Biagetti Alvaro insieme ai fratelli Aldo e Raffaello decide di trasferirsi dalla vecchia sede aperta nel 1951 in piazza Marini angolo via Costa. Lo scopo era quello di ampliare l’attività: non a caso, come cita una pubblicità datata 1962, il vasto negozio di viale Mazzini proponeva “10 km di mobili ed elettrodomestici” offrendo arredamenti alberghieri e per ville e appartamenti di ogni stile, oltre ad un vasto assortimento di lampadari. Alvaro Biagetti era una gran ricercatore, non solo del mobile di qualità, ma con un occhio attento allo stile e al design. Lo show-room odierno, gestito con passione dalle figlie Graziella, Cristina ed Elisa è rimasto il punto di riferimento per l’arredo completo di casa, ufficio e dimore di prestigio, anche oltre il territorio romagnolo.

Sindaca e assessori hanno ricordato come, al pari delle prime tre botteghe storiche, anche il negozio di Alvaro Biagetti è a tutti gli effetti uno dei punti di riferimento della rete commerciale e in questo caso anche del mondo del design che va ben oltre i confini santarcangiolesi, grazie anche alle figlie di Alvaro, Graziella, Cristina ed Elisa, e agli altri eredi, che hanno saputo portare avanti una passione e una storia di famiglia fatta di creatività, stile, originalità e qualità.