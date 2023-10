Hera chiude la stazione ecologica di Cattolica, nascerà un nuovo centro di raccolta

Da lunedì 30 ottobre, la stazione ecologica (centro di raccolta) di via Emilia-Romagna 236 a Cattolica sarà chiusa. In attesa della realizzazione da parte di Hera della nuova stazione di Via Bizet a Cattolica, i cittadini potranno servirsi della stazione ecologica di Misano Adriatico, in Via Larga (località Santamonica) che dista 4 chilometri dall’attuale sito di Cattolica.

“Per una corretta gestione dei flussi – fa sapere Hera - saranno potenziati gli orari di apertura della stazione ecologica di Misano che sarà aperta dal martedì alla domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30”.

Sarà posizionato inoltre anche un Raee point (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). Nei contenitori sarà possibile conferire piccoli elettrodomestici, lampade a basso consumo e pile e batterie. Il conferimento di piccoli elettrodomestici e lampade a basso consumo avviene utilizzando la tessera sanitaria. Il contenitore sarà posizionato a Cattolica in piazza Enrico Berlinguer.

Il ritiro gratuito a domicilio. Hera ricorda infine “che per il ritiro a domicilio di ingombranti, verde (sfalci e potature da giardino) e grandi Raee si invitano i cittadini a rivolgersi al Servizio Clienti 800 999 500 (numero verde gratuito da rete fissa e mobile, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18) per concordare data e orario del servizio”.

Oltre a quella di Cattolica, sarà chiusa anche la stazione ecologica di San Giovanni in Marignano che si servirà del centro di raccolta di Misano Adriatico.

“Si chiude una struttura ormai desueta – commenta l’assessore Alessandro Uguccioni – in vista della realizzazione del nuovo centro di raccolta in via Bizet a Cattolica. Nel frattempo è stata potenziata la vicina stazione ecologica di Misano Adriatico che ha ampliato le fasce orarie per venire incontro alle esigenze dei cittadini”.