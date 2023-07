Hera, al via la distribuzione dei kit per il porta a porta in zona Torconca a San Giovanni

Proseguono le attività di Hera per migliorare la raccolta differenziata e promuovere una gestione responsabile dei rifiuti nel Comune di San Giovanni in Marignano. Da lunedì, 3 luglio, il personale incaricato dalla multiutility inizierà la consegna in zona Torconca dei kit per il porta a porta integrale, che inizierà il 17 luglio, che prevede la raccolta domiciliare di tutte le tipologie di rifiuti: organico, indifferenziato, carta, plastica/lattine e vetro. Dal 24 luglio si procederà alla rimozione graduale dei contenitori stradali.

Le 220 utenze sono state preventivamente informate da Hera con un’apposita lettera nella quale si ricorda anche che le dotazioni (contenitori, sacchi e calendario) saranno consegnate esclusivamente agli intestatari del contratto o, in loro assenza, a una persona diversa solo se dotata di delega. Per agevolare i cittadini, il modulo delega è stato già inserito da Hera nell’informativa recapitata.

“Differenziare correttamente i rifiuti non è semplicemente un obbligo di legge ma rientra in quei comportamenti sostenibili che, se effettuati da tutti, contribuiscono notevolmente alla qualità della vita nelle nostre città, alla tutela della bellezza e valorizzazione del territorio – afferma l'Amministrazione Comunale di San Giovanni in Marignano – Il nostro Comune è stato il primo in provincia a introdurre la tariffa puntuale nel 2017 e da allora ha raggiunto ottimi risultati: anche nel 2022 ha superato l’84% di raccolta differenziata. L’estensione del porta a porta integrale alla zona Torconca può migliorare ulteriormente il decoro cittadino in un contesto che soffriva la coesistenza tra due sistemi di raccolta diversi, in modo da porre un concreto contributo verso la riduzione degli abbandoni”.

Buone regole per differenziare i rifiuti

E’ importante ricordare che nel contenitore dei rifiuti indifferenziati va conferito solo ciò che rimane, dopo aver separato bene tutti i rifiuti differenziabili. Inoltre, gli operatori addetti alla raccolta dell’indifferenziato svuoteranno solamente il contenitore consegnato. Uno o più sacchi depositati in strada non saranno prelevati e verranno considerati a tutti gli effetti scarichi abusivi come da Regolamento Comunale.

Per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti Hera 800.999.500, numero gratuito da rete fissa e mobile, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 22.00 e il sabato dalle 8.00 alle 18.00, oppure scarica la app “il Rifiutologo”, disponibile anche on-line su www.ilrifiutologo.it e oggi integrata anche con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon.