Hera: "L’opera di Piazzale Kennedy è completata e i cattivi odori sono temporanei"

Arriva a stretto giro di posta la replica di Hera al cosigliere Marzio Pecci (Lega) che, in consiglio comunale a Rimini aveva presentato, un'interrogazione su presunte lungaggini del cantiere e sui miasmi che aleggiavano in piazzale Kennedy dalle vasche del Psbo. In una nota stampa la multiutility precisa che l'opera, centro nevralgico del Piano di Salvaguardia della Balneazione (PSBO), è "di fatto completata, anche se tecnicamente si trova ancora in fase di collaudo". Sia l’infrastruttura idraulica sotterranea - costituita dalla vasca di prima pioggia da 15mila mc operativa da giugno 2019 e quella di laminazione da 25 mila mc - sia le condotte sottomarine sono al momento pienamente funzionanti: infatti è stato possibile utilizzarle come vasche di accumulo per permettere l’esecuzione di altri interventi, sia connessi al progetto del PSBO, sia di manutenzione straordinaria ai sollevamenti della rete fognaria di Rimini. I cattivi odori rilevati sabato sono da "attribuirsi a questa particolare condizione transitoria di operatività degli impianti, puntualmente comunicata agli Enti di controllo, che peraltro ha evitato, grazie all’accumulo nelle vasche di Piazzale Kennedy, lo scarico a mare di tutti i reflui. Tale modalità straordinaria, seppure in condizioni più attenuate, potrebbe protrarsi ancora per qualche giorno. Il collaudo finale dell’intero complesso sarà effettuato nelle prossime settimane, anche in funzione degli eventi meteorologi necessari per eseguire le prove".