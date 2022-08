Hotel senza acqua corrente, il sindaco ordina lo sgombero della struttura

Un altro "albergo da incubo" quello scoperto dalla polizia Municipale di Rimini dove, come emerso da un sopralluogo, oltre ad esserci delle gravi carenze in materia di sicurezza non ci sarebbe nemmeno l'acqua corrente. A finire nel mirino è l'hotel Emanuela di viale San Remo per il quale il sindaco Jamil Sadegholvaad ha firmato un'ordinanza di sgombero per motivi igienico sanitari. Secondo quanto emerso, infatti, oltre ai problemi rilevati dai vigili del fuoco in tutta la struttura ricettiva non ci sarebbe nemmeno l'acqua. L'unica fonte idrica disponibile è stata individuata in una fontanella del cortile dove l'acqua viene raccolta in taniche e utilizzata per i bisogni delle 36 persone (non sarebbero turisti, precisa il Comune) alloggiate nelle 31 camere e per il bagno in comune situato al piano terra dell'albergo. I controlli sono stati fatti lo scorso 16 agosto e, adesso, la società che gestisce l'hotel ha 48 ore per liberarlo prima dell'intervento della forza pubblica.