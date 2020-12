I commercianti di viale Ceccarini soddisfatti dal ponte dell'Immacolata

Nonostante il tempo incerto, e le polemiche che hanno accompagnato l'accensione delle luminarie natalizie creando degli assembramenti, i commercianti del Consorzio di viale Ceccarini a Riccione sono abbastanza soddisfatti sui risulati del ponte dell'Immacolata. Un buon flusso di pubblico che, in questi giorni di festa, ha popolato il salotto della Perla Verde con un colpo d'occhio che ha fatto ricordare in certi momenti i migliori fine settimana d'estate. Tutti i locali, compatibilmente con le norme anti-covid, hanno tenuto aperto consentendo così di ammirare le decorazioni del viale più celebre della città. "C'è stata molta gente - commenta Maurizio Metto, presidente del consorzio di viale Ceccarini - e possiamo dire che è stato un bel ponte al di là delle polemiche che si sono scatenate. Non ci possiamo lamentare per quanto riguarda i riscontri di pubblico mentre, per il volume di vendite, stiamo ancora facendo i conti tenendo presente che solitamente in questo periodo è più probabile che i clienti si guardino ancora intorno piuttosto che scatenarsi nello shopping. Quello che è certo, comunque, è che tutti hanno lavorato visto che la maggior parte dei presenti veniva da fuori".