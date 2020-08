I controlli dei carabinieri di Riccione portano a tre arresti

I carabinieri continuano il controllo del territorio e nei giorni scorsi hanno arrestato tre persone. Nella notte tra domenica e lunedì, i militari della stazione di Riccione hanno riscontrato che un cittadino bielorusso, classe ’86, sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Riccione, non è stato trovato nella sua abitazione e appena lo hanno rintracciato è stato arrestato.

Anche i carabinieri di Saludecio, nelle scorse giornate, hanno accertato che un 42enne originario della provincia di Messina, sottoposto all’affidamento in prova per vecchie vicissitudini legate al mondo degli stupefacenti, ha proseguito a spacciare. A seguito delle indagini la sua posizione si è aggravata e per lui si sono aperte le porte del carcere.

A Coriano, infine, i carabinieri hanno dato esecuzione ad un provvedimento di esecuzione pena nei confronti di un ospite della comunità di San Patrignano, notificandogli il provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzione Penali della Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso. Per un 27enne, sono così scattate le manette e la reclusione per i prossimi nove mesi per via di pregressi reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri di Riccione stanno inoltre aumentano i controlli anche in vista della settimana rosa appena iniziata, oltre a fare fronte alle di richieste di intervento da parte di cittadini e turisti per il disturbo della quiete pubblica, legato in particolare al rientro dei giovani dalle discoteche all'alba. I carabinieri stanno così pprtando avanti anche i servizi di stazionamento e presidio delle aree capolinea delle navette provenienti dai locali della zona e i primi riscontri, in termini di calo delle richieste di intervento, inducono a perseverare sulla via del presidio preventivo quale deterrente efficace.