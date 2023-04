I lavori per la rotatoria fanno riemergere due tratti di strada presumibilmente di epoca romana

Concluse le verifiche sulla presenza di ordigni bellici, con esito negativo, e la verifica archeologica che ha individuato due tratti di strade presumibilmente di epoca romana, sono iniziati i lavori veri e propri per la realizzazione della rotonda sulla Statale 16 nel territorio del Comune di San Giovanni in Marignano. Gli enti gestori stanno spostando le condotte e già dalla settimana prossima inizierà l’intervento che porterà alla costruzione della nuova rotatoria tra la via Tribbio e Crocetta. Per l'esecuzione di tali lavori sarà interrotto il traffico nel sottopasso.

Ai sensi dell'ordinanza comunale saranno dunque previste modifiche alla viabilità: in via Tribbio, limitatamente al tratto di strada compreso tra il civico 67 e l’intersezione con via Crocetta, sono istituiti divieto di transito, divieto di fermata e divieto di sosta con rimozione forzata; in via Crocetta, limitatamente al tratto di strada compreso tra il civico 569 e l’intersezione rotatoria con via Pozzetto, sono istituiti divieto di transito, divieto di fermata e divieto di sosta con rimozione forzata. Le modifiche permarranno fino a cessate esigenze lavori.