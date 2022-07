I Saraceni tornano ad invadere Bellaria, un weekend all'insegna della rievocazione storica

Torna questo weekend una delle manifestazioni più iconiche ed apprezzate dell’estate a Bellaria Igea Marina: “I Saraceni”, la rievocazione storica in costumi promossa e organizzata dal Comitato Borgata Vecchia in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Fiore all’occhiello della proposta estiva del comitato – una serie di eventi raccolti nel cartellone intitolato “Giro d’estate” - , "I Saraceni" taglierà quest'anno il traguardo della diciannovesima edizione. Si parte venerdì 22 luglio, quando alle 21.00 sono previsti sul porto canale lato Bellaria, l’arrivo delle barche storiche ed il tradizionale sbarco dei “Saraceni"; seguirà la sfilata dei partecipanti lungo le vie della città, percorrendo dapprima il lungomare Colombo sino all’Isola dei Platani. Qui, nella centrale piazza Don Minzoni, dalle 23.00 il via all’intrattenimento tipico della manifestazione, con esibizioni di saltimbanchi e danzatrici del ventre, nonché combattimenti di compagnie d'armi.

Sabato 23 luglio si replica, sempre in piazza Don Minzoni a partire dalle 21.00. Una mezz'ora di pre show con artisti e saltimbanchi, che anticiperà lo spettacolo “La Luna Moresca" delle 21.30: in scena tutte le suggestioni di musiche etniche, danze, spettacoli, esibizioni di sputafuoco e combattimenti. Una serata che culminerà con l’imperdibile esibizione “Antiche forze tour”. Sul palco di piazza Don Minzoni, il ritual meditation sound del gruppo Zephy, impreziosito dalla presenza di Andrea Seki e della sua arpa celtica.