I Servizi comunali di Santarcangelo alla prova del nove: ecco cosa ne pensano i cittadini

Al fine di dare seguito agli obiettivi di miglioramento approvati dalla Giunta comunale di Santarcangelo per la misurazione della qualità dei servizi dell’Ente, i Servizi di Comunicazione in collaborazione i con i vari settori hanno attivato una serie di questionari somministrati agli utenti, con lo scopo di fornire una valutazione sulle prestazioni ottenute e sulle modalità di accesso. Gli uffici coinvolti nell’indagine sono stati il servizio Fiscalità locale, lo Sportello al Cittadino, i Servizi scolastici, quelli tecnici, l’edilizia privata e l’urbanistica, i servizi generali e amministrativi. I questionari sono stati inviati tramite mail o sms ai cittadini che avevano preso contatti con uno degli uffici comunali: 453 le persone che hanno risposto all’invito dell’Amministrazione, pari al 21,58% delle richieste inviate.



Dai risultati dell’indagine si rileva una complessiva soddisfazione degli utenti: la maggioranza degli intervistati esprime un giudizio positivo sul servizio erogato (89%), su cortesia e disponibilità all’ascolto del personale (90%) e su competenza e professionalità degli operatori (89,6%). Telefono (31,7%), accesso diretto allo sportello (29,8%) e mail (28,4%) sono i canali attraverso i quali i cittadini sono entrati in contatto con gli uffici comunali più di frequente, mentre il restante 10% ha utilizzato modalità online. Quanto alle modalità preferite dai cittadini per entrare in contatto con gli uffici comunali, il 25% predilige il telefono, il 24,2% la mail, il 20,8% i servizi online e il 30% sceglie ancora il contatto mediante lo sportello: due terzi di questi ultimi (17,9% del totale) preferisce l’accesso su appuntamento.



Nel frattempo, i Servizi di Comunicazione hanno lanciato anche due nuovi questionari per la valutazione generale del sito e dei servizi online. Fra le domande relative al portale, le attività svolte sul sito (richiesta certificati, informazioni, segnalazioni, ecc), la facilità d’uso e la frequenza di accesso. Rispetto invece alla valutazione dei servizi online, il questionario richiede l’indicazione del servizio utilizzato, la frequenza di ricorso alle procedure online, una valutazione sull’utilità e sulla facilità d’uso, le maggiori difficoltà riscontrate, la scelta tra alcune proposte per migliorare e sviluppare il sistema.