Il calo degli incidenti stradali fa crollare il prezzo delle assicurazioni auto

'Solo' 54.000 automobilisti in Emilia-Romagna, avendo denunciato alla propria assicurazione nel 2020 un incidente con colpa, dovranno fare i conti con un peggioramento della propria classe di merito e, di conseguenza, un aumento del premio Rc auto. Un anno fa, gli automobilisti in questione erano il 37,6% in più. Lo segnala un'analisi di Facile.it.

A determinare il trend, dunque, sono stati il Covid e le conseguenti limitazioni alla mobilità imposte durante i lockdown. Analizzando la graduatoria delle province dell'Emilia-Romagna, dal punto di vista della percentuale di assicurati che cambierà classe di merito dopo un sinistro con colpa, al primo posto si trova Ravenna (2,65%). Seguono Rimini (2,64%), Piacenza (2,31%), Modena (2,24%) e Forlì-Cesena, dove la percentuale di chi ha dichiarato un incidente con colpa è pari al 2,20%. Valori inferiori alla media regionale, invece, per le province di Bologna (2,06%) e Reggio Emilia (2,03%). Chiudono la classifica Parma (1,83%) e Ferrara, l'area dell'Emilia-Romagna dove in percentuale sono stati denunciati alle assicurazioni meno sinistri con colpa (1,72%).

Arrivano buone notizie, invece, per gli automobilisti virtuosi; per assicurare un veicolo a Rimini a dicembre 2020 occorrevano, in media, 455,27 euro, vale a dire il 16,90% in meno rispetto all'importo dello stesso mese del 2019.