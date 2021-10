Il comandante del Gruppo Carabinieri Forestali di Rimini ricevuto dal Sindaco

Questa mattina il sindaco Jamil Sadegholvaad ha ricevuto in residenza comunale il comandante del Gruppo Carabinieri Forestali di Rimini colonnello Cosimo Chiumiento. Il sindaco ha colto l'occasione per ringraziare il comandante, che da poco è arrivato a Rimini, confermandogli la più ampia disponibilità a collaborare insieme sui temi della sicurezza del territorio e dell'ambiente, ringraziandolo per la visita e augurandogli buon lavoro.