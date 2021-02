Il comune di Bellaria a portata di clic: in arrivo una nuova app

L'assessore Bruno Galli: "Un'opportunità in più per consentire a chi visita, a chi vive e a chi ama la città di non perdersi aggiornamenti e novità utili"

Martedì prossimo, alle 21, è in programma sulla pagina Facebook dell’Ente, la presentazione della nuova app per dispositivi mobili dedicata al Comune di Bellaria Igea Marina, sviluppata grazie alla sinergia tra Fondazione Verdeblu e Amministrazione Comunale. Un appuntamento online simbolicamente collocato nel giorno che celebra la Patrona della città, Sant’Apollonia, nel quale interverranno l’Assessore al Turismo Bruno Galli e il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi.



“Uno strumento prezioso, frutto di un grande lavoro perfezionato nell’ultimo periodo, che non va a sostituire ma integra, gli altri efficienti canali di cui si avvale l’Amministrazione, a partire dal sito internet comunale”, l’anticipazione dell’Assessore. “Un’opportunità in più per consentire a chi visita, a chi vive e a chi ama Bellaria Igea Marina, di non perdersi aggiornamenti e novità utili, o semplicemente acquisire informazioni con un click sul proprio smartphone: siano essere legate ai servizi al cittadino, oppure manifestazioni ed eventi in programma. Per questo, la nuova app ‘Comune di Bellaria Igea Marina’ – che è già scaricabile – è pensata tanto per i residenti quanto per i nostri turisti”, conclude Galli, “ai quali è rivolta una sezione dedicata all’ospitalità arricchita da curiosità e suggerimenti utili.”