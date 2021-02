Il Comune di Bellaria attiva le linee del Piedibus

Sulla base delle esigenze maturate in questa prima fase, le tratte al via sono quelle per le primarie Manzi, Ferrarin e Pascoli

Con l’attivazione delle prime “linee”, lunedì 1° marzo cominceranno ufficialmente le attività del progetto Piedibus, frutto a Bellaria Igea Marina della collaborazione tra Proloco Bellaria Igea Marina aps e Amministrazione Comunale. Il progetto si sostanzia nel servizio di accompagnamento a piedi degli alunni delle scuole primarie, da un luogo di ritrovo fino al singolo plesso scolastico e viceversa. “L’inizio delle attività fa seguito a un periodo dedicato all’organizzazione, non banale, delle stesse”, spiega l’Assessore alla Scuola Adele Ceccarelli. “Prezioso a tal proposito”, continua, “il coinvolgimento degli stessi istituti scolastici, per l’opera di informazione e coinvolgimento dei bambini e delle rispettive famiglie. Sulla base delle esigenze maturate in questa prima fase, le linee al via da lunedì sono quelle per le primarie Manzi, Ferrarin e Pascoli.”



“Il Piedibus realizzato dai nostri servizi scolastici è un progetto ad alta valenza educativa, che rappresenta per i bambini un modo sano, sicuro, divertente ed ecologico per andare e tornare da scuola, offrendo loro una positiva occasione per fare attività motoria e socializzare all’aperto”, osserva l’Assessore allo Sport e alla Mobilità Bruno Galli, che sottolinea “come il progetto chiami in causa non di meno il tema della mobilità dolce e il tema della mobilità in generale, contribuendo a decongestionare il traffico di veicoli fuori dai plessi prima e dopo le lezioni.”



Piedibus che a Bellaria Igea Marina potrà beneficiare anche delle quattro cargo bike acquistate di recente dall’Amministrazione Comunale: utili sia nel garantire il trasporto dei bambini disabili, che altrimenti non potrebbero condividere l’esperienza con i propri compagni, ma anche per alleviare il peso degli zaini sulle spalle degli alunni. “Un aiuto in più a quella che è, comunque, la risorsa fondamentale ai fini del progetto: ossia i volontari della Pro Loco e i genitori che, a turno, si prenderanno carico di una delle linee affinchè il tutto avvenga in piena sicurezza”, specifica infine l’Assessore Ceccarelli. “Con questa consapevolezza io stessa ho dato la mia disponibilità”, conclude, “e invito i cittadini a fare lo stesso: è preziosa la partecipazione di tutti per l’attivazione di nuove linee, già previste dal progetto, considerando anche che è possibile dare la propria disponibilità anche solo per alcuni giorni, magari solo per l’andata o il ritorno da scuola.”