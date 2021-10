Il Comune di Rimini porta a Ecomondo il parco del mare, il Trc e il verde

Una piattaforma tecnologica per migliorare la gestione delle aree verdi; lo sviluppo del Metromare; l'urbanistica legata alle zone costiere. Sono alcuni dei progetti con protagonista il Comune di Rimini che veranno presentati in questi giorni a Ecomondo, il salone dell'economia circolare organizzato da Italian Exhibition Group, che ha aperto oggi i battenti in Fiera a Rimini. Per l'inaugurazione questa mattina dell'expo della società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad sottolinea che "siamo al crocevia decisivo: una strada porta al Pnrr e ai progetti che hanno l'obiettivo di traghettarci verso un futuro più in sintonia nel rapporto con la natura". Invece "l'altra strada" è "quella incapace di supportare la complessa fase della transizione". A Ecomondo viene presentata, prosegue, "la via della concretezza e della pratica quotidiana" con migliaia di ditte, imprese e situazioni presentate in cui "si offrono progetti, interventi, cose tangibili che mostrano come possa essere migliorato in chiave sostenibile il nostro vivere quotidiano". Perché "turismo e ambiente devono 'viaggiare, per migliorare la vita di chi vive nella nostra città e dei suoi visitatori". Sul piatto c'è, conclude, il completamento dei progetti in corso che "dovrà essere innervato dalla rivisitazione intorno al concetto di ecologia urbana e morale, avendo come riferimento il Green New deal e il lavoro straordinario del Piano strategico".

Dopo l'apertura di oggi, a cui sono intervenuti oltre Sadegholvaad, la vicesindaco Chiara Bellini con le colleghe di giunta Roberta Frisoni, Anna Montini e Francesca Mattei, domani verrà presentato un progetto di una piattaforma tecnologica per migliorare la gestione delle aree verdi, realizzato in collaborazione con Anthea, mentre giovedì spazio al Metromare e venerdì all'incontro "Le aree costiere e la sfida dei cambiamenti climatici-porti verdi, aree urbane, gestione e adattamento dei litorali per una Crescita Blu sostenibile".