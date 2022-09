Il Consiglio Comunale di Cattolica torna a riunirsi nella rinnovata sala di Palazzo Mancini

Ieri sera, 29 settembre, il Consiglio Comunale di Cattolica è tornato a riunirsi a Palazzo Mancini. Dopo le sedute in videocollegamento, per via dell'emergenza sanitaria e dei lavori di adeguamento sismico, la rinnovata Aula Consiliare ha nuovamente accolto gli Amministratori ed i cittadini. Per celebrare questo atteso momento è stata organizzata una semplice cerimonia, svoltasi prima dell'inizio dei lavori del Consiglio. La Sindaca Franca Foronchi ed il suo predecessore Mariano Gennari hanno effettuato l'inaugurale taglio nastro a cui e seguito un brindisi all'interno della Sala Giunta alla presenza di Consiglieri, Assessori, Dirigenti e vari impiegati comunali. L'Aula Consiliare, inoltre, è stata "arricchita" da una cornice contenente una pergamena riportante i nominativi di Sindaci e Commissari di Cattolica dal 1946 ad oggi.

I lavori che hanno interessato l'Aula Consiliare, è stato ricordato, rientravano in un più ampio progetto di miglioramento sismico dell'intero edificio comunale. Un'intervento che era stato immaginato già all'epoca della sindacatura di Piero Cecchini, avviato nel corso del 2020, dopo aver intercettato un importante finanziamento regionale, e che ormai è in via di definitivo completamento. Un Palazzo Comunale più sicuro, ammodernato, grazie anche agli interventi di efficientamento energetico, e splendido simbolo ultracentenario della città.