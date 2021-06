Il Misano World Circuit inaugura la piazza della Riders Land

Il weekend del Pirelli Made in Italy & Emilia-Romagna Round, terzo appuntamento del Motul Fim Superbike World Championship, è introdotto dall’inaugurazione della MWC Square, nuovo cuore pulsante della Riders’ Land, utile a consolidare il distretto economico che fa perno sul circuito per attrarre investimenti sul territorio da imprese locali e nazionali. L’inaugurazione è avvenuta alla presenza di istituzioni e partner commerciali, salutata dal CdA della Santa Monica SpA e dai testimonial Michele Pirro, Rebecca Bianchi e Matteo Ferrari che con il loro contributo arricchiscono e impreziosiscono la nuova area. Sono intervenuti Andrea Corsini (Assessore al Turismo Regione Emilia-Romagna), Fabrizio Piccioni (Sindaco di Misano Adriatico) e Andrea Gnassi (Presidente Visit Romagna) che hanno salutato la nuova iniziativa come segnale forte di ripartenza di un volano economico che rende sempre più solido il brand Motor Valley e alimenta di ulteriori contenuti l’attrattività della destinazione turistica. Nel corso della presentazione, anche la spettacolare parata di piloti protagonisti da oggi in pista. Per qualche minuto sono usciti dal paddock Jonathan Rea, Michael Ruben Rinaldi, Scott Redding, Chaz Davies, Alvaro Bautista, Gareth Gerloff, Andrea Locatelli, Lucas Mahias e Eugene Laverty per salutare con le loro moto i partecipanti all’inaugurazione della MWC Square.

La MWC Square è stata realizzata utilizzando gli 11.000 mq del paddock 3, sarà aperta tutti i giorni con accesso dal rinnovato ingresso diretto su via del Carro con un concept grafico affidato alla Drudi Performance di Aldo Drudi e ispirato alle texture che caratterizzano la ‘bandiera’ della Riders’ Land che in pista trova risalto grazie alla collaborazione con Colsam e la vernice Samoline utilizzata nei circuiti di tutto il mondo. Alle proposte commerciali dedicate al mondo delle due ruote, moto e bici, si aggiunge a MWC Square un intervento di arredo urbano e l’imminente estensione ad attrazioni dedicate ai bambini, fra le quali una moto con la livrea del Team Corse SIC 58. Misano World Circuit è il primo circuito in Italia ad aprirsi quotidianamente al pubblico come punto di ritrovo e svago con accesso libero a tutti. Il panorama di attrazioni a MWC era già ricco: dal Ristorante Santamonica al Medical Center MWC aperto anche alle prestazioni in convenzione, la scuola di guida sicura GuidarePilotare di Siegfried Stohr e quella di guida sportiva con Rebecca Bianchi, la pista Misanino, la Galleria Simoncelli, la Pista Flat Trak, il Convention Center che si estenderà notevolmente al termine dei lavori in corso e il progetto Misano Circuit Tour ormai diffuso fra turisti e appassionati. Va ricordato che al circuito è attivo il Centro Tecnico Federale della FMI per la promozione dello sport motociclistico.

MWC Square schiude nuovi orizzonti, in linea con l’attività di sviluppo garantita dagli investimenti della proprietà – Gruppo Financo - impegnato in questi mesi nel completamento del prolungamento della palazzina adiacente al rettilineo e reduce dalla recente consegna dei 18 nuovi box in aggiunta ai 45 disponibili e del restyling del podio a cura di Promo. Il volano economico rappresentato da MWC e dalle sue attività è testimoniato dallo studio commissionato a Trademark Italia, con una ricaduta sul territorio di 162 Milioni di euro e un’attrazione dell’incoming alberghiero che a regime vale oltre 710mila rooming night, il 3,5% delle presenze turistiche in Provincia di Rimini.

A MWC Square aprirà Garage 51, uno store dedicato all’universo del motorsport con testimonials i piloti di risonanza internazionale come Michele Pirro (pilota e test rider Ducati MotoGP), Matteo Ferrari (campione del mondo 2019 di Moto-E) e Rebecca Bianchi (2a nel campionato ESBK 2019 categoria 600 STK). Il progetto ha incontrato la disponibilità di Michele Pirro che ha fornito la sua esperienza come contributo, in qualità di testimonial, con l'obiettivo di creare valore per il sistema motorsport, incarnando i nobili valori dello sport, come il sacrificio, la determinazione e il sogno di ogni giovane pilota, che con passione e coraggio sfida i propri limiti per raggiungere sempre nuovi obiettivi e migliorare se stesso. L’innovativa proposta vede coinvolti gli imprenditori Giacomo Gollinucci, Denis Magalotti e Francesco Barberini, e prevede un innovativo shop che diverrà punto di incontro per chi vive la moto come stile di vita. All’interno anche un’officina meccanica e rivendita di moto e accessori, strizzando l’occhio anche al mondo dell’elettrico.

La piazza della Riders’ Land vedrà protagoniste anche le biciclette, già protagoniste di numerose iniziative all’interno del circuito e che prenderanno definitivamente domicilio a MWC, che diverrà un hub anche per i ciclisti con il coinvolgimento di un player delle green technology qual è Tecnobike di Luca Cassiani e partner istituzionali come Visit Romagna con il brand di prodotto Romagna Bike. Oltre a vendere e noleggiare e-bike, saranno proposti tour sul territorio. Con MWC Square Cafe si estenderà anche la proposta food&beverage di qualità a cura di Summetrade, società di Italian ExhibitionGroup che gestisce il Ristorante Santamonica e i servizi di catering del circuito. Il grande pubblico, all’interno della MWC Square, potrà avvalersi anche di vari esperti di formazione in ambito motoristico, proprio grazie all’apporto della driving school GuidarePilotare, della società Rebel Riding School con Rebecca Bianchi e di Garage 51. Infine, a supporto delle attività, Snap Shop ha realizzato un laboratorio fotografico con area shooting per garantire sessioni di lavoro professionali per case costruttrici, team e piloti, oltre che per il grande pubblico.

L’inaugurazione della MWC Square è stata anche l’occasione per ufficializzare la nuova partnership con PRO.STAND, che diviene fornitore ufficiale di Misano World Circuit per quanto riguarda gli allestimenti personalizzati. Pro.Stand opera dal 1996 nel settore degli allestimenti nel campo fieristico, congressuale, mostre, showroom ed eventi vari anche come general contractor su tutto il territorio nazionale ed europeo fino negli USA. Dal 2018 Pro.Stand è entrata a far parte del gruppo Italian Exhibition Group Spa, primo organizzatore di eventi fieristici e quotato sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana (www.prostand.com). Insieme alla MWC Square ha debuttato anche il monopattino brandizzato MWC, prodotto da EMG, marchio di proprietà di Trevi. Il Velociptor Racer, questo il suo nome, dispone di telaio pieghevole in alluminio, 500 W di potenza motore a tre velocità ed è alimentato da una batteria al litio a lunga autonomia. Il monopattino ‘special edition’, sarà utilizzato dallo staff MWC per i suoi spostamenti all’interno del paddock nel corso delle manifestazioni e sarà presto disponibile anche nei migliori shops di mobilità elettrica.