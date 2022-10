Il Nobel per la Pace all’Associazione Memorial, l’ong russa è stata presente al Meeting 2022

"Una notizia che ci riempie di gioia". Commentano così dal Meeting di Rimini l'annuncio della consegna dell premio Nobel per la Pace all’associazione russa Memorial, con sede centrale a Mosca, presente all'edizione 2022 dell'appuntamento di Comunione e Liberazione con la mostra “Uomini nonostante tutto. Storie da Memorial”, realizzata dalla Fondazione Russia Cristiana e da Memorial, e con un convegno dedicato. La mostra nasce da due percorsi espositivi realizzati negli ultimi anni a Mosca da Memorial sulla base dei propri archivi e collezioni museali: il primo, dedicato alle lettere che i padri scrivevano ai figli e alle famiglie dai lager; il secondo, sull’universo femminile nei lager, sui piccoli oggetti (ricami, disegni, pupazzetti), che le madri in lager confezionavano per i figli, nel disperato tentativo di mantenere vivo un legame che a causa del passare degli anni e della propaganda del regime sembrava inesorabilmente destinato a spezzarsi.

Attraverso queste corrispondenze e questi oggetti – a volte poveri, ingenui, a volte testimoni di una sorprendente creatività – emergono storie straordinarie di umanità, amicizia, di dolore e di verità, che documentano la passione per l’uomo che si conserva nelle più intime fibre della persona. In ogni sezione si alternano «voci» che sottolineano le condizioni disumane, volte appunto a umiliare, annichilire la persona, e altre che parlano della dignità riconquistata, di un «bene» che può risplendere ovunque e, nonostante tutto, consentire di restare uomini. La mostra è costruita su testi, video e foto (le collezioni di Memorial presentate al Meeting sono attualmente sotto sequestro). La mostra “Uomini nonostante tutto. Storie da Memorial” verrà presentata in queste settimane in varie città italiane in forma itinerante, a cura di Meeting Mostre.