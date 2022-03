Il padre orco accusato di aver molestato la figlia minorenne per 9 anni

Si è aperto nella mattinata di giovedì, davanti ai giudici del Collegio del Tribunale di Rimini, il processo che vede imputato un 53enne con l'accusa di aver molestato sessualmente la figlia minorenne fin dalla più tenera età. Una storia agghiacciante emersa quasi per caso quando la vittima aveva già 15 anni ma che, secondo il capo d'imputazione, andava avanti da quando la ragazzina aveva appena 6 anni. Da adolescente, infatti, la giovane aveva iniziato a manifestare dei comportamenti anomali come la continua necessità di lavarsi che avevano impensierivano la madre. A far emergere il dramma, però, era stato il comportamento violento del 53enne che in un'occasione aveva picchiato brutalmente la figlia. In seguito a quelle percosse, la ragazzina era stata ascoltata da uno psicologo e davanti all'esperto la 15enne si era aperta rivelando i comportamenti morbosi del padre. I ricordi della vittima risalgono fino da quando aveva 6 anni e, ciclicamente, sarebbe stata costretta ad assistere alle scene di autoerotismo dell'uomo che col passare del tempo era diventato anche violento. Un racconto ritenuto credibile da parte del gip che, al termine delle indagini, ha rinviato a giudizio il 53enne che adesso dovrà rispondere davanti ai giudici delle accuse.