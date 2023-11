Il ponte sul Marecchia riapre a doppio senso di marcia

Il ponte della SP49 sul fiume Marecchia riapre a doppio senso di marcia: sono in corso di svolgimento le operazioni di disallestimento del cantiere della Provincia di Rimini per il consolidamento del ponte, che saranno concluse nel pomeriggio di oggi (giovedì 2 novembre) consentendo il pieno ripristino della viabilità. L’impresa incaricata sta effettuando la rimozione dei new jersey in cemento, che verranno sostituiti dalla segnaletica orizzontale provvisoria: resteranno comunque in vigore il limite dei 30 km orari e il divieto di sorpasso fino alla definitiva ultimazione delle opere. Venerdì 3 novembre, infatti, è prevista la rimozione dell’area di cantiere, mentre la vera e propria conclusione dei lavori di competenza della Provincia di Rimini coinciderà con le operazioni di riasfaltatura e realizzazione della nuova segnaletica orizzontale, che richiederanno il momentaneo ripristino del senso unico alternato per due giorni, lunedì 13 e martedì 14 novembre.

"Come già ribadito in più occasioni a partire dall’incontro pubblico dello scorso aprile, insieme alla Provincia di Rimini e alle imprese incaricate abbiamo fatto tutto il possibile per limitare al massimo la durata dei lavori impattanti per la viabilità” dichiara la sindaca Alice Parma. “Lavori durati di fatto cinque mesi, di cui tre con le scuole chiuse e poi, da quando sono state riaperte, con la presenza costante dei movieri coadiuvati in caso di necessità dagli agenti della Polizia locale. L’attenzione costante dell’Amministrazione comunale per la mitigazione dei disagi legati a questo cantiere – conclude la sindaca – è ulteriormente testimoniata dal fatto che il ponte sarà percorribile a doppio senso di marcia nei giorni della Fiera di San Martino, che comporterà un rilevante afflusso di visitatori da fuori Santarcangelo”.

Si avviano dunque alla conclusione, ampiamente entro i termini previsti dal cronoprogramma, i primi tre stralci del cantiere per la realizzazione del percorso ciclopedonale e il consolidamento del ponte: dopo gli interventi sulle due sponde – intervallati dai lavori di spostamento delle condutture di acqua e gas – il cantiere proseguirà con la realizzazione della passerella ciclopedonale, che andrà avanti fino alla primavera del 2024 senza necessità di modifiche significative alla viabilità.